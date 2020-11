Les perles de Marc Danval : Astor Piazzolla et Gerry Mulligan "Summit"

© Tous droits réservés

L’un était argentin, compositeur et bandonéoniste, l’autre était américain, pianiste, saxophoniste, arrangeur… Deux monuments qui s'unissent musicalement suite à leur rencontre en Italie en 1974. L’album "Summit" est sorti sous le nom de "Reunión cumbre" en Amérique latine. Mise à part une composition signée Gerry Mulligan, toutes les autres sont celles de l’accordéoniste argentin. La fusion du tango et du jazz est assez unique en son genre. A cette époque, Piazzolla vient de dissoudre son Quintet Tango Nuevo, Quant à Gerry Mulligan, après avoir collaboré avec Miles Davis et Chet Baker, il s’aventure dans la construction et la promotion d'un répertoire de musique de saxophone baryton pour orchestre.

Marc Danval évoquait cette étonnante rencontre dans l’émission de Jean-Pierre Hautier "Bonjour Quand Même" sur La Première.