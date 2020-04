Les perles de Marc Danval : Andy Kirk

Andy Kirk (28 mai 1898, Kentucky – 11 décembre 1992, New York)

Saxophoniste, joueur de tuba, flûtiste... et chef d’orchestre, Andy Kirk rejoint l'orchestre de Terrence Holder, les "Dark Clouds Of Joy" dont il héritera par la suite. Il rebaptisera cette formation "Twelve Clouds Of Joy". Kirk fait alors appel à de jeunes talents comme la pianiste Mary Lou Williams ou le saxophoniste Dick Wilson. Ses groupes accueilleront également Don Byas, Al Cohn, Pha Terrell (au chant) ou encore très brièvement le saxophoniste Charlie Parker.

Marc Danval évoquait Andy Kirk dans son émission "La troisième Oreille" sur La Première.