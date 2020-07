Les perles de Marc Danval : André Previn

André Previn © Tous droits réservés

André Previn, pianiste, chef d’orchestre, compositeur américain d'origine allemande. Il enregistre son premier disque à 18 ans. Il adapte et dirige la musique pour les films "Gigi" en 1958, "Porgy And Bess" en 1959, "My Fair Lady" en 1964 pour lesquels il recevra à chaque fois un Oscar de la meilleure adaptation musicale. Partagé entre le jazz, la musique classique et l’opéra, André Previn se mariera à plusieurs reprises. L’actrice Mia Farrow sera l’une de ses cinq femmes.

Marc Danval évoquait André Previn dans son émission "La Troisième Oreille" sur La Première