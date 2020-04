Les perles de Marc Danval : Ahmad Jamal

Ahmad Jamal © Tous droits réservés

Ahmad Jamal a commencé le piano dès l'âge de 3 ans, tout comme un certain Erroll Garner. Tout au long de sa carrière, sa manière de jouer et ses différents arrangements ont influencés de nombreux pianistes de jazz comme Ramsey Lewis ou Jacky Terrasson. Miles Davis était séduit par son jeu et ses compositions reprenant même son morceau "New Rhumba" sur son album "Miles Ahead" paru en 1957. Le dernier album de Ahmad Jamal date de 2019 et s'intitule "Ballades". Il rassemble des nouvelles et anciennes compositions ("Marseille"...) mais aussi des reprises ("Poinciana"...)

Marc Danval évoquait le pianiste Ahmad Jamal dans son émission "La troisième Oreille" sur La Première.