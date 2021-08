Les Nuits Solidaires : de la musique, des débats, des rencontres et des dons au profit des écoles sinistrées

Les Nuits Solidaires en lieu et place Des Solidarités, se tiendront au sommet de la citadelle de Namur, du 26 au 29 août prochain.

Au programme, des concerts au Théâtre de Verdure, des expos, des animations, un village solidaire, qui aura pour thème la santé, et un grand débat, le vendredi de 14 heures à 17 heures, afin de faire le point sur la vaccination, le virus, le complotisme… En compagnie de Marius Gilbert et d’Emmanuel André, les deux virologues de référence dans cette pandémie.

Denis Gérardy est le directeur et programmateur de l’événement. Après les inondations dramatiques de cet été, il a tenu à ce que "solidarité" ne soit pas un vain mot. Surtout en vue de la rentrée scolaire qui s’annonce compliquée pour certains :

"On a réfléchi à ce que nous pouvions faire, et comme de coutume, nous accueillons énormément d’enfants, et que de nombreuses écoles sont sinistrées, nous avons décidé de récolter du matériel scolaire. Nous lançons un appel à tous les festivaliers, afin qu’ils viennent déposer du matériel destiné à la rentrée de septembre. Des livres, des cahiers, des crayons, que nous allons redistribuer à toutes les écoles qui nous en feront la demande. Nous nous sommes limités aux 3-12 ans, parce que la demande vient essentiellement des écoles maternelles et primaires."

Les Nuits Solidaires, du 26 au 29 août à la Citadelle de Namur



A l’affiche notamment Raphaël, les innocents, Suzanne, Pomme ou Claire Laffut.

Toutes les infos sur le site lessolidarites.be