Les Nuits du Botanique 2018 : L’Impératrice + Pépite + FAIRE

Mardi soir à l’Orangerie, un microclimat musical déferlait sur Bruxelles avec les trois groupes français, petits poulains du label indé parisien (microqlima). Ambiance tropicale et intempéries voluptueuses.

La soirée débute avec le duo Pépite (déjà vu aux Transmusicales de Rennes 2017), le groupe pop-nostalgique a sorti son second EP en septembre dernier, “Sensation” venait prendre la suite de la jolie première percée musicale “Les Bateaux”. Découverts par microqlima il y a presque deux ans, les deux gars de Pépite se disent “aventuriers du sentiment” et proposent un univers à cheval entre Michel Berger et de la pop sablonneuse californienne, entre la nostalgie des années 80 et les balades sur la plage, lieu de rencontre d’Edddy et Thomas. Les paroles naïves et romantiques nous rappellent aussi les fins d’été chantés par Voulzy et les couchers de soleil couleur grenadine ou menthe à l’eau (comme la reprise de leurs collègues d’Isaac Delusion). Sur la scène de l’Orangerie, les deux amis font office d’ouvreurs de salle de luxe pour leurs potes de FAIRE et L’Impératrice. Avec une bonne humeur communicative et des titres très pop, Pépite n’a aucun mal à embarquer le public des Nuits pour un long slow de quarante minutes que l’on ne voit pas passer. Pépite jouera au Festival de Dour le 15 juillet.

Réunis en 2015 par l’amour de la techno, du punk et du DIY, les trois têtes brûlés de FAIRE ont déjà 4 EPs à leur actif. Auto-proclamés représentants de la “gaule-wave” et en constant décalage, ils incarnent le punk moderne sans complexe, improvisé et fait maison à la frontière entre Les Wampas et les Sex Pistols. De leur musique à leurs tenues de scène en passant par les pochettes, FAIRE sait tout faire et sur scène cela donne une musique exaltée et lavée de tout académisme. Pris en sandwich entre deux groupes d’électro-pop, le groupe a réussi le pari de livrer un spectacle underground, à la fois brutal et comique, ils ont même fait pogoter une bonne partie de l’Orangerie. Toutes les actualités de FAIRE sur leur page Facebook.