Les Nuits du Botanique 2018 : Fakear

Le jeune Français passé maître dans l’art de la dance était en tête d’affiche samedi soir sous le chapiteau. Il a ouvert le premier week-end des Nuits du Botanique avec un concert à guichets fermés.

Fakear ou Théo Le Vigoureux à la ville, est un artiste passé par plusieurs styles avant de prendre le virage électronique. C’est en 2011 qu’il débute la composition avec ce nom de scène (“fake ear”), enchaînant les EPs avant de se faire véritablement remarquer trois ans plus tard. “Sauvage" sera le début de sa carrière, l’envol qu’il lui fallait pour confirmer son choix et son talent dans la musique électro-dance. Sa musique est faite pour planer et ressentir, pour bouger. C'est un mélange de nappes électro teintées d’instruments et de voix, à l’image de son tube le plus connu “La Lune Rousse” enregistré avec Deva Premal, une chanteuse méditative. Fakear aime apposer à ses sons des inspirations de voyage, leur conférant une atmosphère enchanteresse et planante. En 2015, le compositeur ouvrait la scène pour Rone aux Nuits du Botanique, il revenait en 2016 afin de tenir sa propre soirée. Pour cette édition 2018, la salle bruxelloise redonne encore toute sa confiance à celui qui est devenu rapidement une véritable tête d’affiche. Il jouait à guichets fermés samedi soir à l’occasion de la sortie de son nouvel album All Glows, plus tôt dans le mois.

Après le show de Geoffroy que certains comparent à Chet Faker, c’était au tour de Fakear et ses quatre musiciens de monter sur scène pour récupérer la salle déjà bien chauffée (par les bières ou Geoffroy on ne sait pas). Maniant du bout des doigts les nappes successives et jonglant avec les instruments, Fakear installe rapidement l'ambiance et fait montre de son talent pour soulever la foule. Une foule totalement conquise et acquise à lui, à en croire les sourires béats et trémoussements en tous genres. Très classiquement, le compositeur enchaîne les morceaux de son nouvel album en y intercalant les sons plus connus pour faire chanter son public (ce qui n’est pas forcément une bonne idée). Fakear délivre finalement un spectacle techniquement très bon (son et lumières au top), mais qui a comme un parfum de trop peu. Le show est très cadré et attendu, peu spontané et la musique sonne un peu dépassée par moment avec des décollages constants, répétitifs et faciles à anticiper. On ressort un peu mitigés et pas spécialement convaincus par le matériel artistique proposé ce samedi soir par Fakear, dommage.