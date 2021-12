"Les Nuits Botanique 2022" affiche un programme généreux

Soixante-cinq formations musicales se produiront dans le cadre des Nuits Botanique 2022, en mai prochain, ont annoncé mercredi ses organisateurs.

Parmi les chanteurs et groupes confirmés pour cette édition 2022, on retrouve Belle and Sebastian, Fishbach, FùGù Mango, Gaëtan Roussel, Kate Bollinger, Los Bitchos, Vendredi sur Mer ou encore Viagra Boys.