Les Nuits Botanique 2018 : Polo & Pan + Bagarre + Blondy Brownie

Le chapiteau du Botanique était investi mercredi soir par deux têtes d’affiche françaises et une petite formation bruxelloise féminine.

Blondy Brownie est composée par les deux musiciennes et chanteuses Aurélie Muller et Catherine De Biaso. Remarqué depuis 2016, le duo laisse la place à un invité sur chaque titre composant son premier album chez Luik Records. C’est une pop mélancolique tirant vers le folk ou le kraut que propose Blondy Brownie, une musicalité à la fois légère et cafardeuse. Sur scène, Aurélie, Catherine et leurs deux musiciens délivrent un spectacle délicat et fleuri, à l’image de la tenue de scène règlementaire.

Le groupe suivant est déjà bien connu du public bruxellois, Polo & Pan, ce sont les voyageurs aventuriers qui nous embarquent à bord de leur Caravelle. Polocorp et Peter Pan se sont rencontrés au Baron et forment Polo & Pan depuis 2014. Mêlant les influences tropicales, la tech, l’électro et les vieux samples de fond de tiroir, le talent des deux n’est plus à prouver. Leur premier album Caravelle est sorti en mai 2017 et peint les excursions divagatrices à travers les plages isolées, la canopée ou les abysses. La formation française dit s’inspirer de Ravel, Air, Jacques ou encore L’Impératrice. Un éclectisme qui se ressent dans leurs titres et qui forme pourtant une harmonie voluptueuse. Nous les avions déjà vu lors de leur tournée l’année dernière durant l’étape bretonne à Rennes, où ils avaient livré un show tropical aux accents d’électro métalliques. Cette fois-ci, c’est avec un nouveau set que Paul et Alexandre ont abordé les Nuits du Bota, la chaleur tropicale a laissé place à des samples de vieux génériques et leurs titres populaires se sont transformés en électronique plus dure. La formation Polo & Pan réussit encore à nous enchanter avec ce tout nouveau spectacle moins hallucinatoire mais tout aussi dépaysant. Polo & Pan sera au Festival de Dour le 15 juillet 2018.