Les musiques électroniques bientôt au patrimoine de l’Unesco ?

Dr Motte en fait partie. Le DJ allemand et créateur de la Love Parade a récemment lancé une campagne pour que le Comité du Patrimoine mondial de l’Unesco reconnaisse l’importance de la techno berlinoise. Avec l’aide du collectif Rave the Planet , il demande au gouvernement allemand de déposer un dossier pour que ce genre musical soit inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’organisme des Nations unies.

" Berlin n’est pas le seul endroit où la culture techno a émergé. Les origines se trouvent à Détroit, Chicago et plus encore. Toutefois, les circonstances particulières, telles que la chute du mur de Berlin et l’absence de couvre-feu, ont été cruciales pour le développement de l’exceptionnelle culture techno locale ", peut-on lire sur les réseaux sociaux du collectif.

Pour étayer sa demande, Rave the Planet a effectué des recherches approfondies sur les musiques électroniques à Berlin et a produit une vidéo où apparaissent des DJ reconnus comme Ellen Allien et Alan Oldham. Des fonds ont également été récoltés pour soutenir le collectif dans son initiative militante. Selon Dr Mott, l’Unesco semble voir leur candidature d’un bon œil. "[Ils] semblent nous soutenir, car ce qu’ils aiment, ce n’est pas seulement l’artisanat- le tricot ou autre -ils veulent avoir quelque chose d’urbain, de jeune ".

Reste toutefois à convaincre le gouvernement allemand de porter ce dossier auprès de l’organisme international. Si certains professionnels du secteur affichent un certain scepticisme, Tomaz Guiddo est, lui, persuadé du bien-fondé de la démarche. "Si nous ne faisons pas quelque chose maintenant et que nous laissons la scène [techno] être reconnue uniquement pour ses aspects commerciaux et de divertissement, elle sera accaparée par celui qui a le plus d’argent", a expliqué le musicien et membre du collectif Rave the Planet au magazine DJ Mag.

Et pour cause, l’heure est grave pour la techno berlinoise. Alors que l’Allemagne affronte une recrudescence de Covid-19, le Sénat a annoncé qu’il sera interdit de danser dans les clubs de la capitale à compter du 8 décembre. Une annonce qui pourrait donner le coup de grâce à un secteur fragilisé. Bien que Berlin soit considérée comme la capitale mondiale des musiques électroniques, cette distinction est de plus en plus menacée par la gentrification de la ville. Le Griessmühle en a fait les frais et a dû précipitamment fermer ses portes le 3 février 2020, après le rachat par un grand groupe immobilier autrichien du terrain où il était installé.