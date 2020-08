Les mélodies d'Ennio Morricone résonnent jusque dans le hip-hop

Sergio Leone ne serait rien sans la musique de Ennio Morricone ( Pour une poignée de dollars, Le Bon, la Brute et le truand, Il était une fois dans l'Ouest...), mais le compositeur a aussi signé les bandes originales de Sacco et Vanzetti, Les moissons du Ciel de Terence Malik, Le Professionnel de Georges Lautner et jusqu'à Quentin Tarantino dont la musique de Les huit Salopards a valu à Morricone un Oscar en 2016. Son influence s’est répandue jusque dans la sphère du hip-hop avec nombre de rappeurs qui ont qui ont utilisé sa musique pour en faire des samples et rapper dessus.

Voici un petit florilège non-exhaustif de morceaux, plutôt orientés nineties, repéré par Zach Schonfeld pour le magazine Spin. Les musiques d'Ennio Morricone instaurent une ambiance immédiate et sont utilisées en intro des morceaux.

Beats International, “Dub Be Good to Me” (1990)

En 1990, Beats International et The Orb choisissent Il était une fois dans l’Ouest pour rajouter de la tension dès le début du morceau.