Les inscriptions au Concours Circuit 2018 sont ouvertes

Organisé tous les 2 ans par l’asbl Court-Circuit, le Concours Circuit, dédié aux musiques alternatives et sonorités nouvelles, est de retour.

Adressé aux musiciens résidant en Wallonie ou à Bruxelles, le concours vise à offrir aux projets sélectionnés un accompagnement et une visibilité vis-à-vis des pros et du public. Il est ouvert à tous les styles dits "alternatifs" (pop, rock, folk, indé, garage, electronica, hip hop, psyché, post rock, experimental, shoegaze, synthpop, lo-fi…) et vise les artistes proposant un répertoire original, en autoproduction.

A la clé du concours ? Des séances de coaching, des résidences, des captations vidéo, des sessions studio, des concerts en salles et festivals, etc.

Il y a deux ans, c'était le groupe WUMAN qui avait été lauréat, avec Monolithe Noir, Glass Museum, Boba Boda et TOTM en finalistes.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au au 5 août, et se font par la plateforme mycourtcircuit.be