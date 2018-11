Les héritiers de Tupac évoquent une sortie pour ce week-end

Les ayants-droits du rappeur Tupac Shakur, décédé en 1996, ont annoncé la sortie d'un album posthume pour ce samedi 24 novembre, mais reste à savoir ce qui figurera sur ce disque.

C'est sur Instagram qu'a été partagé un portrait de l'artiste en noir et blanc avec comme inscription l'année "1998" et le "samedi 24 novembre". Aucun autre détail n'a été communiqué sur ce qui sera dévoilé ce jour là, mais les fans du rappeur savent que cette année marque le 20ème anniversaire de son best of posthume, sorti justement en 1998.



Les fans sont encouragés à s'inscrire sur 2pac.com pour recevoir plus d'infos sur cette sortie.