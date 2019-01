Les Foals partagent le single "Exits" à retrouver sur leur prochain album

Foals est de retour avec un nouveau single "Exits" et un clip surréaliste, où l'on peut reconnaître Christa Theret, découverte dans le film de Lisa Azuelos "Lol" et Isaac Hempstead Wright, qui campe le célèbre Brandon Stark dans la série "Game of Thrones".

"Exits" sera à retrouver sur "Everything Not Saved Will Be Lost- Part 1", le premier des deux albums que le groupe sortira cette année. Le premier jet est prévu pour le 8 mars rapporte Pitchfork, et sera défendu lors d'une tournée, qui débutera le 16 mars à Mexico. Les musiciens se produiront à Bruxelles le 12 mai.

Le deuxième volet devrait arriver cet automne.