Les Flaming Lips reprennent "Peace on Earth/ Little Drummer Boy" de Bowie

La formation américaine vient de partager une vidéo à l'occasion de leur reprise du morceau de Noël "Peace on Earth/ Little Drummer Boy", un medley initialement chanté par David Bowie et Bing Crosby.

Pour illustrer cette reprise, le groupe arbore ses plus beaux atouts dans une vidéo aux couleurs psychédéliques. Pitchfork rapporte que les Flaming Lips ont fait paraître toute une série de compilations cette année : "Scratching the Door", "Seeing the Unseeable" et "Greatest Hits Vol.1".

Leur dernier album, "Oczy Mlody" est sorti en janvier 2017.