Les Festivals de Wallonie fêtent leur cinquantième anniversaire

La fête musicale est associée à trois compositeurs: Camille Saint-Saëns (1835-1921), décédé il y a 100 ans, Josquin des Prés (1440-1521), décédé il y a 500 ans, et Astor Piazzolla (1921-1992), le roi du bandonéon et du tango argentin, né, quant à lui, il y a un siècle.

Un point fort de l'événement sera la mise à l'honneur de Camille Saint-Saëns , surtout connu pour son "Carnaval des Animaux" , avec un spectacle intitulé "A l'ombre de Saint-Saëns" , interprété à cinq reprises cet été et cet automne.

Plus de 100 concerts et activités , organisés en salle ou en plein air, ont été programmés. Le coup d'envoi est donné vendredi à Flagey, à Bruxelles, pour la célébration du dixième anniversaire du Festival Musiq3.

"Hush", autre coproduction des Festivals, tracera, pour les petits comme les grands, tant en musique qu'en images et par l'intermédiaire de la Zonzo Compagnie , le portrait du compositeur anglais Henry Purcell , qui fut, entre autres, l'organiste de la cathédrale de Westminster à Londres.

Par ailleurs, le claveciniste Justin Taylor et son ensemble "Le Consort" seront associés étroitement aux Festivals au fil de neuf concerts . Deux d'entre eux donneront à entendre une nouvelle œuvre, une commande des Festivals, composée par Jean-Luc Fafchamps et intitulée "Le Bestiaire périmé".

La jeunesse sera, elle aussi, mise à l'honneur avec la première édition d'un nouveau concours-tremplin à l'attention d'ensembles de musique de chambre et avec le concours des diverses Ecoles supérieures des Arts et du Conseil de la Musique. Quatre étapes de présélection se tiendront à Mons, Namur, Liège et Bruxelles. La finale est prévue le 27 novembre au Palais des Beaux-Arts de Charleroi.

Après l'expérience positive menée à la suite de la crise sanitaire, un volet numérique sera également au programme, avec des capsules vidéo de 15 à 20 minutes, tournées à l'Alba, le nouveau siège des Festivals à Charleroi, en présence d'artistes belges et internationaux.

Enfin, élaborée autour de 15 week-ends et étapes insolites, à la fois musicaux et gourmands, une route des Festivals a été tracée en fonction de la programmation afin de permettre aux amateurs de découvrir des richesses touristiques, patrimoniales et culturelles.