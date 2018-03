Les derniers trésors de Jimi Hendrix dévoilés dans un troisième album posthume

Un morceau inédit, des raretés, des titres connus mais dans de nouvelles versions : Jimi Hendrix a encore quelques surprises à offrir à ses fans 47 ans après sa mort, dans un troisième album posthume, "Both Sides of the Sky", à paraître vendredi.

Après "Valleys of Neptune" (2010) et "People, Hell & Angels" (2013), Legacy, en charge des rééditions et coffrets du catalogue Sony Music, publie cette collection de treize chansons, toutes enregistrées en studio entre 1968 et 1970.

Quand a été dévoilée, fin décembre, l'existence de ce disque, un titre en particulier a fait frémir les fans de celui communément considéré comme le plus grand guitariste électrique de l'histoire: "$20 Fine".

Car cette chanson enregistrée le 30 septembre 1969 était inconnue au bataillon "hendrixien". "Et pour cause, elle est de Stephen Stills, membre du groupe Crosby, Stills, Nash and Young. "Ici, Jimi tient le rôle d'accompagnateur à la guitare", éclaire Yazid Manou, le spécialiste français d'Hendrix.

Stills, ancien compagnon de la chanteuse française Véronique Sanson, "n'a jamais parlé de cette chanson", ajoute cet incollable, attaché de presse de profession. "Mais surtout, c'est la preuve que la famille possède encore des choses dont on ne connaît pas l'existence", s'exclame-t-il, l'oeil brillant de gourmandise.

A elle seule, "$20 Fine" justifie-t-elle pour autant l'acquisition de "Both Sides of the Sky"? Un album où Hendrix chante sur la grande majorité des titres.

"Oui et non", juge Yazid Manou. "Oui car la justification reste la découverte de quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Il y a une réelle excitation. Non, car ce n'est pas le morceau le plus remarquable du disque. Il y a des nouvelles versions de titres, comme "Hear My Train a Comin", que Jimi a travaillé et retravaillé pendant trois ans, et celle-ci est à tomber par terre."