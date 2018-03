Les Cranberries célébreront les 25 ans de leur premier album

Presque deux mois après la mort de Dolores O'Riordan, leader des Cranberries, le groupe a annoncé sur son site que leur tout premier album, "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?", aurait droit à une réédition, 25 ans après sa sortie.

"Ce mois marque le 25ème anniversaire de la sortie de notre premier album "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?"" peut-on lire sur la page d'accueil du site des Cranberries.

Les membres du groupe ajoutent que depuis l'été dernier, la formation aurait travaillé sur la création d'une édition anniversaire dudit album à l'occasion de cet anniversaire : "Une nouvelle version masterisée avec du matériel inédit, ainsi que d'autres bonus". Initialement cet opus devait sortir ce mois-ci mais le décès de Dolores O'Riordan aurait mis le projet entre parenthèses. Mais que les fans se rassurent, le disque sortira bel et bien à la fin de l'année.

Le message posté précise aussi qu'un nouvel album studio commencé l'année dernière sortira en 2019. On pourra y entendre la chanteuse décédée, qui avait enregistré les parties chantées.

Dolores O'Riordan est décédée lundi 15 janvier 2018 à Londres à l'âge de 46 ans.

Particulièrement célèbre dans les années 90, avec des tubes comme "Zombie" (sur la guerre en Irlande du Nord), "Just My Imagination", "Linger" ou "Animal instinct", The Cranberries a vendu plus de 40 millions d'albums à travers le monde. L'album "No Need to argue" s'était classé numéro un en Australie, en France et en Allemagne et numéro 6 aux Etats-unis.