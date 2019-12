Les clubbeurs ont du cœur

Le 13 décembre, Boudin Room propose une soirée « Boudin du cœur » qui combine électro, charcuterie et solidarité puisque l’opération se fait en partenariat avec l’association Infirmiers de Rue. Des événements auront également lieu tout le week-end.

Simon Bomans, ancien analyste financier reconverti en artisan boucher-charcutier et co-créateur du webzine musical " Goûte Mes Disques ", est l’homme qui se cache derrière le concept Boudin Room. Un concept de soirée qui allie deux de ses passions : la charcuterie et la musique électronique. Des DJ invités et triés sur le volet proposent des sets de qualité, dans le même temps que le boucher-charcutier élabore un boudin de Liège en direct. Le tout est filmé et diffusé en direct sur le web (comme les traditionnelles Boiler rooms). Si l’idée prête à sourire, elle a rapidement gagné en succès puisque la Boudin Room s’est exportée au Festival de Dour, à Paris, à Lyon et au Yeah Festival de Laurent Garnier (qui est le parrain du week-end Boudin du cœur !).

Pour les fêtes de fin d’année, Simon Bomans et sa joyeuse équipe proposent un week-end "Boudin du Coeur" dont le but est de créer un restaurant gastronomique pour des personnes en situation de précarité. Pour cela, ils se sont alliés à l’association Infirmiers de Rue à qui les dons récoltés lors des événements et sur la plateforme de financement participatif iront.