Le duo britannique électro-dance Chemical Brothers se produira le 9 août sur la scène des Lokerse Feesten, ont annoncé jeudi les organisateurs. La DJ belge Charlotte de Witte présentera un set le même jour.

Tom Rowlands et Ed Simons se sont distingués dans les années '90 par des tubes comme "Block rockin' beats" et "Hey boy hey girl". En avril, les Chemical Brothers sortiront un nouvel album, baptisé "No Geography". Les amateurs pourront ensuite les (re)découvrir sur scène à l'occasion des Lokerse Feesten. Les tickets pour la journée du 9 août sont en vente dès ce jeudi.

La formation britannique rejoint ainsi Marco Borsato, Roméo Elvis, The Offspring, Oscar and the Wolf et bien d'autres artistes pour la 45e édition du festival flamand, qui se tiendra du vendredi 2 au dimanche 11 août.