Les Chemical Brothers dévoilent le clip de "Mah"

Le duo de l'électro britannique est de retour avec le titre "Mah" à retrouver sur leur prochain album "No Geography".

Après avoir partagé le clip du titre "Free Yourself", les Chemical Brothers remettent le couvert avec un nouveau single "Mah". Le clip de celui-ci aurait été filmé lors d'un concert à l'Alexandra Palace de Londres, rapporte Pitchfork.com.

Le site américain indique que le morceau devrait figurer sur le prochain opus du groupe, "No Geography", attendu pour le printemps prochain. Il s'agira du premier disque des musiciens, quatre ans après "Born in the Echoes".

Une tournée débutera le 12 mai 2019 à Mexico et se poursuivra les 15 et 16 à Los Angeles et le 17 à San Francisco. Plus tard dans l'année, les Chemical Brothers se produiront au Royaume-Uni, le 21 novembre à Leeds, le 22 à Manchester, le 23 à Glasgow, le 28 à Cardiff et enfin le 29 à Birmingham.