Les chanteurs Troye Sivan et Lauv préparent un titre

L'Australien Troye Sivan et l'Américain Lauv ont annoncé leur collaboration sur une chanson intitulée "I'm So Tired", qu'ils devraient présenter la semaine prochaine.

En début de semaine, les deux artistes ont révélé qu'ils avaient travaillé ensemble sur une playlist de leurs chansons préférées pour aider à s'endormir, allant de Sade à Lorde, en passant par Ella Fitzgerald.

Ils ajoutent aujourd'hui qu'ils ont aussi enregistré une composition, qui reste dans la même thématique du sommeil car elle est intitulée "I'm So Tired..." (je suis tellement fatigué). Ce titre sera dévoilé le 24 janvier, Sivan l'a annoncé sur Twitter en postant une photo prise de nuit avec son nouvel ami.

Troye Sivan a récemment dévoilé le clip de son titre "Lucky Strike", issu de son second album studio ("Bloom"). Lauv, de son côté, a présenté en fin d'année dernière le titre "There's No Way", sur lequel figure Julia Michaels.