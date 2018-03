Les Cats on Trees en exclusivité belge aux Francofolies de Spa le 20 juillet

Les Cats on Trees, qui se produiront pour la troisième fois aux Francofolies de Spa, seront à l'affiche du festival ardennais le 20 juillet prochain. Il s'agira de leur seule date belge cet été. Le groupe, ex-juré de The Voice Belgique, revient au-devant de la scène cinq ans après le succès de leur premier album, écoulé à plus de 200.000 exemplaires.

"Neon", leur nouvel opus, offre une pop dansante inspirée des Beach Boys, Angel Olsen ou encore Arcade Fire, et "témoigne d'une dextérité pop à la fois brute et façonnée, immédiate et réfléchie", soulignent les organisateurs des Francofolies.

Autre duo, autre style. Celui de Delta, lauréat d'un D6Bels Music Award en catégorie chanson française, qui sera également à Spa cet été. Ses harmonies vocales et refrains accrocheurs attirent désormais d'autres artistes souhaitant s'associer à ce duo qui ne manque pas de talent et qui le prouvera encore le 19 juillet, jour d'ouverture des Francos.

Pour cette 25e édition, les organisateurs proposeront également au public spadois des artistes comme Jérôme Mardaga et Ykons (ex Can-D), le 20 juillet, mais aussi Chance (22 juillet), en pleine rupture avec leur univers musical précédent.

Cet été offrira aussi à Atomic Spliff (19 juillet), Foé (20 juillet), ovni de la scène musicale française, et Fugu Mango (22 juillet) une première expérience aux Francofolies de Spa.