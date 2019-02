Les Black Eyed Peas dévoilent le clip de "Get Ready"

Le titre "Get Ready" figure sur le dernier album du groupe américain intitulé "Masters of the Sun, Vol.1."

Le clip montre les trois membres masculins du groupe Black Eyed Peas -- Will.i.am, Taboo and Al.de.ap-- défiant les lois de la gravité. Devant un mur de briques rouges, ils livrent leurs couplets les uns après les autres en enchaînant des sauts au ralenti, effet arty épuré assuré. Des illustrations stylées en réalité augmentée viennent appuyer le propos des rappeurs.

Avant "GET READY", les Black Eyed Peas avaient partagé les clips d'autres extraits de "Masters of the Sun", notamment "4EVER" et "VIBRATIONS Pt.1 Pt. 2".

Ce album, paru en octobre dernier, est le premier du groupe depuis huit ans, et surtout depuis le départ de leur chanteuse star, Fergie.