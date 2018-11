Les 2.000 pass "very early bird" pour Les Ardentes déjà sold-out

Les 2.000 pass mis en vente vendredi dernier pour Les Ardentes 2019 ont été épuisés en moins d'un week-end, a indiqué mardi Jean-Yves Reumont, responsable communication du festival liégeois. La 13e édition des Ardentes se déroulera du 4 au 7 juillet 2019.

Vendredi dernier, 2.000 pass Very Early Bird, avec ou sans camping, ont été mis en vente à des tarifs préférentiels avant que les premiers noms ne soient dévoilés. Ces tickets ont connu un certain engouement puisqu'ils ont été écoulés en moins d'un week-end.

"Le festival s'étant orienté vers le hip-hop et les musiques urbaines, nous avons touché un nouveau public plus jeune et d'amateurs de ce genre de musiques. 2018 fut une édition record avec 100.000 festivaliers. Les gens ayant apprécié la programmation de l'an dernier nous font confiance et savent que l'affiche leur plaira", souligne Jean-Yves Reumont.

Ce dernier ajoute qu'une seconde vague de vente de pass à tarifs réduits sera lancée d'ici la fin de l'année, en même temps que l'annonce des premiers noms. Il s'agira des pass Early Bird, également avec ou sans camping, qui seront vendus vingt euros de plus.

Sur les 20.000 pass prévus pour l'édition 2019, il en reste à ce stade 18.000. "L'an dernier, le camping a atteint sa capacité maximale de 8.000 personnes et affichait déjà complet vers fin avril-début mai. Sachant que 1.000 pass camping ont déjà été vendus, il ne faudra pas tarder pour réserver car il sera sans doute complet encore plus rapidement."

Si aucun nom n'a encore été dévoilé, les organisateurs promettent une édition 2019 dans le même esprit que celle de l'an dernier, "en qualité et en quantité avec des profils de niveau francophone et internationaux".