Les 10 ans d’ARTE Concert, ça se fête !

La plateforme du spectacle vivant d’ARTE souffle ses dix bougies, l’occasion de revoir quelques concerts et captations devenues iconiques.

C’est en 1992 qu’ARTE – l’Association Relative à la Télévision Européenne – déboulait dans le paysage médiatique européen, sur une idée de François Mitterrand et Helmut Kohl. Le Président français et le Chancelier allemand avaient dans l’idée de créer “une chaîne culturelle franco-allemande, noyau d’une future télévision culturelle européenne”. Presque 30 ans plus tard, ARTE est devenue une référence en matière de diffusion et de production. Après le lancement de la plateforme web ARTE Radio, la chaîne franco-allemande lance sa plateforme ARTE Concert, en 2009. Celle-ci se consacre au spectacle vivant dans le sens large du terme puisqu’on y trouve à la fois des captations de concerts mais aussi d’opéras ou de spectacles de danse.

Concerts intimistes dans des lieux surprenants, prestations audacieuses de stars de la musique classique, sets électro qui ont marqué les esprits des oiseaux de nuit, tous les ingrédients qui font d’ARTE Concert une offre éclectique et unique sont réunis dans cette sélection d’exception.

Laurent Garnier, Chilly Gonzales, Iggy Pop, Agnes Obel, Alt-J, Gojira, Carmina Burana… La sélection reflète incroyablement l’esprit d’ARTE Concert puisqu’on y retrouve à la fois des concerts de musique classique, de pop, de death metal, d’électro, lors de concerts privés ou d’énormes festivals. Encore une fois l’éclectisme est le fil conducteur, mais un éclectisme de haute qualité qui célèbre l’esprit de la chaîne à vocation publique qui donne à voir et à écouter dans la diversité la plus totale.