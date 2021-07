Leo Sidran, l’homme-orchestre

Tout comme Adam Cohen, Nancy Sinatra, Jakob Dylan ou Norah Jones, Leo Sidran n’est pas que le fils de son père Ben Sidran, c’est aussi un artiste à part entière. Leo Sidran est un auteur, compositeur et interprète de talent mais également multi-instrumentiste, réalisateur et producteur. C’est un homme-orchestre dans tous les sens du terme. En tant que batteur, il joue avec le Steve Miller Band quand il est encore adolescent. Il compose régulièrement pour le cinéma et la télé. Il est aussi producteur et avec son père, il crée il y a quelques années, le label Nardis Music. "The Art Of Conversation" est son sixième album studio et fait suite à "Cool School", son très bel hommage au chanteur et compositeur américain Michael Franks.

L'album du confinement

© Tous droits réservés Ce sixième album fait partie de ces créations musicales qui sont nées du confinement. Cet album, fruit de cette période hors norme, est le mariage de l’espoir et du doute, de la solitude et des multiples collaborations artistiques qu’elle a généré, des échanges au-delà des frontières que les nouvelles technologies ont pu permettre, au service d’un maintien de la création, privée momentanément de toute possibilité de s’exprimer directement à son public. "D’un côté, "The Art Of Conversation" offre un regard intime sur ma vie au cours de l’année passée. Toutes ces chansons ont été enregistrées en 2020 pendant le Covid, principalement chez moi à Brooklyn. Elles sont tout aussi personnelles et intimes offrant des portraits introspectifs. D’un autre côté, cet album reflète aussi toutes les possibilités de collaborations et des participations à distance avec les amis du monde entier que cette période a pu provoquer."