Ledisi, chanteuse, actrice, dramaturge… et femme d’affaire

Née en mars 1972 à La nouvelle Orléans, Ledisi est une chanteuse de soul, rhythm’n’blues et de jazz qui a été nominée une dizaine de fois aux Grammy Awards. Elle est également actrice, productrice et auteur de beaucoup de ses chansons.

Au cours des vingt dernières années, elle a gagné une place au panthéon des meilleures chanteuses de soul de sa génération. Elle était une des favorites des Obamas et s’est produite neuf fois à la Maison Blanche. Elle compte parmi ses fans des icônes, des légendes et des vedettes comme Prince, Patti LaBelle, Smokey Robinson, Stevie Wonder et bien d’autres. Elle a été la vedette de deux tournées à guichets fermés, aux côtés de Dave Matthews, Jill Scott, Maxwell ainsi que de grands noms du jazz comme Herbie Hancock. Plus récemment, elle a enregistré un projet sur "Rubberband", le dernier album posthume de Miles Davis et surtout un nouvel album, "The Wild Card", qu’elle a enregistré sur son propre label et qui marque le retour d’une Ledisi indépendante. L’occasion pour elle de se permettre d’explorer des accents soul et funk vintage tout en ne délaissant pas des sonorités plus modernes.