Le YouTubeur qui donne la pêche

Les fruits et les légumes sont des alliés santé incontournables mais ils peuvent aussi servir à certains musiciens imaginatifs à produire des sons. Le Vegetable Orchestra dont nous avions parlé dans un précédent article est de ceux-là, tout comme le Japonais Junji Koyama.

Il souffle dans des radis blancs, dans des carottes, dans des aubergines, des pastèques, crée des hybrides avec des céleris, et s’en dégagent des sons incroyables et propres à chaque légume ou fruit utilisé. Junji Koyama est un musicien qui aime expérimenter et en a même fait une chaîne YouTube. Depuis plus de 10 ans, il construit des instruments très spéciaux et éphémères avec toutes sortes de fruits et légumes. L'intérêt de ces drôles d'instruments est le côté éphémère et 100% biodégradable. Ils ne peuvent être utilisés que le temps de quelques jours et il faut recommencer à creuser la matière pour trouver l'accord parfait à chaque vidéo.

Junji explique comment fabriquer une flûte avec une carotte ou joue un morceau accompagné par un autre instrument ou seul, il transmet sa passion dans des vidéos fascinantes et totalement hypnotisantes. Le musicien possède désormais près de 30.000 abonnés sur YouTube et cumule plus de 18 millions de vues.

La chaîne Youtube de Junji Koyama.