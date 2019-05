Le Wu Tang dévoilera un nouvel album vendredi

Le cultissime groupe de hip-hop américain signe son grand retour avec la sortie d'un tout nouvel opus, attendu ce vendredi 17 mai.

C'est sur Twitter que les fans ont appris la nouvelle. Le Wu-Tang Clan s'apprête à dévoiler ce vendredi un nouveau disque. Celui-ci s'inspirera de "Of Mics and Men", une série documentaire dont la diffusion a débuté sur la chaîne Showtime le 10 mai dernier. Le fameux disque sortira lors de la programmation du deuxième épisode ce 17 mai.

You've seen episode 1/ Wu documentary by now (and if you haven't, what were you doing last weekend), now listen to the music inspired by the series. On Friday, we're coming with a new Wu-Tang EP from @36ChambersALC and Mass Appeal, so let your boss know you'll be in late to work. pic.twitter.com/9tPXfDnWVv