Le Wiener Philharmoniker et le London Symphony Orchestra se produiront à Anvers

Pour la deuxième année consécutive, des orchestres parmi les meilleurs au monde se produiront cette année dans la salle Reine Elisabeth à Anvers, à l'initiative de l'Orchestre symphonique local (Antwerp Symphony Orchestra) et du campus d'arts deSingel, a-t-on appris jeudi. Durant la saison 2018-2019, l'Orchestre philharmonique de Vienne et l'Orchestre symphonique de Londres se déplaceront ainsi dans la métropole flamande.

La salle Reine Elisabeth est la résidence de l'Antwerp Symphony Orchestra et fait figure, depuis l'an dernier, de pièce maîtresse du nouveau centre des congrès local, situé sur la place Reine Astrid, non loin de la gare d'Anvers-Central.

Lors de sa récente rénovation, le lieu a bénéficié d'une acoustique spéciale pour les concerts d'orchestres. D'après des experts, celle-ci est même d'un niveau mondial. Avec deSingel, l'Antwerp Symphony Orchestra veut en profiter pour y attirer d'autres grands orchestres internationaux.

L'an dernier, l'Orchestre symphonique de Cincinnati et celui de la ville de Birmingham se sont ainsi déjà déplacés à Anvers. Le Wiener Philharmoniker et le London Symphony Orchestra les imiteront durant la saison prochaine, dont le gala d'ouverture sera organisé par l'Orchestre symphonique local. La soprano Angela Gheorghiu y sera notamment présente. Selon deSingel, le National Philharmonic Orchestra of Russia est également attendu dans les mois à venir.