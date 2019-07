Le tube "Old Town Road" bat le record de longévité au sommet des ventes américaines

Lil Nas X - Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus - 30/07/2019 Official video for Lil Nas X’s Billboard #1 hit, “Old Town Road (Remix)” featuring Billy Ray Cyrus. Special guest appearances from Chris Rock, Haha Davis, Rico Nasty, Diplo, Jozzy, Young Kio, and Vince Staples. Listen & Download “Old Town Road (Remix)” by Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus out now: http://smarturl.it/billyrayoldtownroad Amazon - http://smarturl.it/billyrayoldtownroad/az Apple Music - http://smarturl.it/billyrayoldtownroad/applemusic iTunes - http://smarturl.it/billyrayoldtownroad/itunes Spotify - http://smarturl.it/billyrayoldtownroad/spotify Official Merch: http://smarturl.it/lilnasxmerch Director Calmatic Producer Candice Dragonas, Saul Levitz, Melissa Larsen Ekholm EP Bryan Younce DP Ryan Marie Helfant Production Designer Christian Zollenkopf Art Director Itaru Dela Vega Lead Horse Wrangler Scott Perez Costumer Catherine Hahn Editor Calmatic VFX Company Electric Theatre Collective Original Score Ian Hultquist Sound Design Matt Yocum Follow Lil Nas X Instagram - http://www.instagram.com/lilnasx/ Twitter - http://www.twitter.com/LilNasX Follow Billy Ray Cyrus Facebook - http://www.facebook.com/BillyRayCyrus/ Instagram - http://www.instagram.com/billyraycyrus/ Twitter - http://www.twitter.com/billyraycyrus http://www.lilnasx.com/ #LilNasX #OldTownRoad #BillyRayCyrus