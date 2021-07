Le tube de l’été sera-t-il signé BTS ?

Chaque année, un tube de l’été accompagne la terre entière à la plage ou au bord de la piscine. Le tube de 2021 pourrait être signé par un groupe de Kpop Coréen : BTS.

Ce n’est pas nouveau, à chaque nouvelle sortie BTS, un groupe de kpop originaire de Corée du Sud, la twittosphère s’emballe. Leur dernier en date, "Permission to Dance", ne fait pas exception. Le clip qui accompagne le titre dépasse, à l’heure d’écrire ces lignes, les 100 millions de vues sur YouTube, faisant potentiellement de ce titre le nouvel hymne de l’été 2021.

"Permission to Dance", leur nouveau morceau est entièrement en anglais et a été écrit en collaboration avec le chanteur-compositeur interprète anglais Ed Sheeran. On retrouve sur le morceau des airs dance pop qui ont fait le succès de l’interprète de "Shape of You".

Force est de constater que ce changement musical plaît. Les supporters des rois de la K-pop se sont tournés vers Twitter pour commenter l’ambiance très Far West de la nouvelle vidéo de leurs idoles. En quelques heures à peine, le #Permissiontodance s’est retrouvé à la tête des "sujets tendance" du réseau social. Il faut dire que la date de sortie de "Permission to Dance" est loin d’être anodine pour les fans de BTS, plus communément appelés "ARMY". Le morceau a été mis en ligne le jour du huitième anniversaire de la création de cette communauté de fans, et est perçu par beaucoup de ses membres comme un "cadeau" de RM et ses acolytes.

Il arrive également à point nommé pour prétendre devenir le tube de l’été. Avec ses paroles en anglais et son rythme entêtant, "Permission to Dance" a tout pour rivaliser avec des morceaux comme "good 4 u" d’Olivia Rodrigo, "Kiss Me More" de Doja Cat et SZA ou encore "Yonaguni" de Bad Bunny. Il doit aussi se frotter à un autre titre de BTS : "Butter". Cela fait déjà six semaines que cet hymne à l’amour de soi apparaît dans le prestigieux classement "The Hot 100" de Billboard, et a tout pour faire danser les vacanciers cet été…

Vous êtes à la recherche de la bonne playlist pour rythmer votre trajet en voiture jusqu’à votre destination de vacances ? Rendez-vous ici !