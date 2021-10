Le Trobador Tour de FRANCIS CABREL a commencé !

Retrouvez FRANCIS CABREL en concert à Forest National le vendredi 5 novembre 2021, l’occasion de découvrir ses plus grands succès et les nouvelles chansons issues de son dernier album "A l’aube revenant".

"À l’aube revenant", quatorzième album studio de FRANCIS CABREL paru en octobre 2020, est un recueil de treize nouvelles chansons tant attendues depuis "In Extremis" publié en 2015.

“ (…) Intemporel, sans rides de style, aucune de ses chansons ne paraissent datées, Cabrel s’est affirmé encore comme un fantastique metteur en scène sonore. (…) Quatre musiciens et sa propre guitare mêlée, on a l’impression néanmoins qu’un orchestre tout entier fait surgir des sons admirablement calibrés pour l’occasion. (…) On n’oubliera pas " Sarabacane ", ou " La dame de Haute Savoie " semblant revêtir des habits tout neufs. Splendide, essentiel, puissant et citoyen...Que demander de plus ?”

Destimed

