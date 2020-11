Le Trio HLM et les envolées jazz de Maurane

Steve Houben, Maurane, Charles Loos © Igloo

Le Trio enregistrera deux albums dont le premier "HLM" sortira en 1986 sur le label Igloo Records. L’occasion pour Maurane de quitter durant quelques instants la variété francophone et de laisser libre cours à l’improvisation qu’elle pratiquait avec tant de naturel et de talent. Maurane retrouvera ses deux compères près de 20 ans plus tard, en 2005 pour un second album "Un Ange Passe". Un troisième sortira en 2012, ce sera l’album des débuts du Trio, remasterisé et remixé en 1998 à l’occasion des 20 ans du label Igloo. "Un ange passe", réunit une fois encore les multiples talents de ces trois artistes d’exception autour de compositions originales. Pas de textes, pas de "chansons", mais une voix sans égal, celle de Maurane, qui s’envole au gré des rythmes et des notes proposés par ses deux complices. Maurane est au chant, Steve Houben au saxophone et la flûte, Charles Loos au piano.

Alors en ce 12 novembre, laissons à nouveau passer l’ange Maurane et profitons de cette magie et complicité musicale 100% belge.

Bonne écoute !