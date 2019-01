Le secteur Musique et Danse de la Province de Liège s'installera bientôt à Seraing

Le secteur Musique et Danse de la Province de Liège, dont Ça balance et le studio d'enregistrement, s'installera d'ici la fin de l'année au sein du futur pôle musical de Seraing, en développement au sein de l'OM (Ougrée-Marihaye), l'ancienne salle des fêtes de Cockerill, a indiqué mercredi Luc Gillard, député provincial en charge de la culture, à l'occasion de la présentation de la compilation 2018.

Les quatre styles musicaux que sont l'électro, le pop-rock, le jazz-world et la musique contemporaine sont représentés sur la compilation Ça balance 2018. Il s'agit d'une double compilation mettant en valeur les artistes et groupes ayant bénéficié du soutien de Ça balance au cours de l'année qui s'est achevée.

Grâce au programme d'accompagnement musical Ça balance, initié en 2002 par le service Culture de la Province de Liège, des artistes et groupes bénéficient de coachings, d'infrastructures -comme un studio d'enregistrement- et d'un encadrement visant à les aider à percer dans le milieu de la musique. Pour être sélectionnés, ceux-ci doivent présenter des compositions originales. Parmi les artistes ou groupes passés par Ça balance, on peut citer Puggy, Été 67, Géraldine Cozier ou encore Jali.

"La compilation est, pour les artistes et groupes qui y figurent, une authentique carte de visite, limitée à cinq cents exemplaires, que nous envoyons aux acteurs et aux professionnels, belges ou étrangers, de l'industrie musicale", souligne Luc Gillard.

Pour la première fois, pour cette édition 2018, la compilation est disponible en version numérique auprès des principaux fournisseurs de contenus en streaming. Une autre nouveauté est le programme d'accompagnement Hip Hop destiné aux groupes qui proposent des compositions originales de rap.

Ça balance, ce sont aussi des partenariats qui sont noués avec diverses structures et festivals en Belgique mais aussi à l'étranger (France, Suisse et Canada) et qui permettent aux artistes et groupes soutenus de se produire devant des publics.