Le saxophoniste Steve Grossman est décédé, il était reconnu pour son jeu puissant, swinguant et lyrique

Décédé le 13 août 2020, la mort du saxophoniste américain Steve Grossman a été rendue publique bien plus tard. Il avait collaboré avec Miles Davis, Elvins Jones, Cedar Walton, McCoy Tyner (décédé lui aussi cette année), Don Alias… Steve Grossman avait 69 ans.

Son premier disque était celui de Charlie Parker et Dizzy Gillespie, le fameux "Bird And Dizz". Le jeune Steve Grossman s’immerge ensuite dans le Be-Bop avec les sonorités de Jackie McLean, Cannonball Adderley et Sonny Stitt. Formé avec son frère, son Quintet ouvre le concert de Duke Ellington à Pittsburgh :

C’est après le concert que Duke Ellington me demanda si je souhaitais rejoindre sa formation.

Les années Miles Davis et Elvin Jones

En juillet 1967, à l’âge de 16 ans, Steve Grossman devient musicien professionnel. Il est engagé par Elvin Jones, Wilbur Ware, Billy Green. Influencé par le saxophoniste John Coltrane, il passe alors du saxophone soprano au saxophone ténor. Entre novembre 1968 et août 1970, Steve Grossman collabore avec Miles Davis, rencontré au Village Gate, et enregistre avec lui six albums, dont "Miles At Fillmore". Grossman remplace Wayne Shorter dans la formation de Miles : "Tu es le premier enfoiré de blanc à jouer dans mon groupe, j’espère que tu te sens à l’aise !" lui lancera Miles Davis. Ce qui s’avéra faux puisque Davis joua avant lui en compagnie de Bill Evans notamment. S’en suivra une période de cinq ans durant laquelle il jouera dans la formation du batteur de John Coltrane, Elvin Jones :