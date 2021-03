Le saxophoniste Pierre Vaiana se ressource en Sicile et compose l'album "Amuri & Spiranza"

Après quelques années de ressourcement et de réflexion sur les valeurs essentielles de la vie, Pierre Vaiana revient de Sicile les poches gonflées d’un jazz mélodieux, tendre, gorgé de soleil et de compositions qui semblent soufflées par l’eau, le vent et la montagne. Un jazz serein qui fait entendre la note continue d’un désir de paix, d’harmonie… d’amour et d’espérance !

New-York, L'Âme Des Poètes, L’Afrique

Saxophoniste soprano, compositeur et pédagogue, Pierre Vaiana débute au saxophone soprano à l’âge de 15 ans et étudie avec Jacques Pelzer. Etudes au Conservatoire de Liège avec Henri Pousseur, Frederic Rzewski, Steve Lacy, Garrett List et Butch Morris, et à l’IACP d’Alan Silva à Paris. Pierre joue avec de nombreux musiciens de la scène belge et enregistre "Trinacle" son premier disque à son nom en 1984, pour le label Igloo, en trio avec Félix Simtaine et Hein Van de Geyn. Après quelques allers-retours entre Bruxelles et New York, Pierre Vaiana enregistre, en compagnie de Pierre Van Dormael et Jean-Louis Rassinfosse, le premier album de la formation L’Âme Des Poètes sur le label Igloo. Pierre s’investit également dans la pédagogie vers les pays africains, anime de nombreux ateliers à Kinshasa (RDC), Cotonou (Bénin), Ouagadougou (Burkina Faso) et coordonne un projet d’école de jazz au Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes à Tunis.

Pour cet album aux senteurs Sicilienne, Pierre Vaiana au saxophone soprano s’est entouré d’Artan Buleshkaj à la guitare, Boris Schmidt à la basse, Lionel Beuvens à la batterie et Lode Vercampt au cello. Pierre Vaiana était l’invité de Philippe Baron dans son émission "Jazz" sur Musiq3 et de Didier Melon dans son émission "Le Monde Est Un Village" sur La Première.