Le saxophoniste Kenny Garrett est ses influences ancestrales

Aussi à l’aise dans le hard bop le plus complexe que dans le jazz le plus soyeux, capable d’une belle exubérance comme d’une profonde spiritualité, Kenny Garrett livre une musique jamais nostalgique, un jazz allant perpétuellement de l’avant, ainsi que ses pairs le lui ont toujours appris. Miles Davis, tout d’abord (Kenny fut le dernier à jouer aux côtés du légendaire trompettiste), qui l’adoube en déclarant n’avoir jamais été aussi impressionné par un saxophoniste depuis Coltrane.

Le son des ancêtres

Actuellement, il continue à explorer la tradition du jazz sur son dernier album "Sounds From The Ancesstors" mais en y incorporant d’autres musiques, soul ou africaines. Avec cet album, ce géant du saxophone se souvient de l'esprit des sons des ancêtres africains provenant des services religieux, des prières récitées, des chants des plantations, des chants yorubains et des tambours africains. Mais il rend également hommage à Roy Hargrove et à deux pionniers de la batterie - Art Blakey et Tony Allen - qui se sont tous tournés vers le passé pour influencer le son et l'évolution du jazz.

Kenny Garrett était l’invité de Patrick Bivort dans son émission "Classic 21 Lounge" sur Classic 21.