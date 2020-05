Le saxophoniste Johnny Hodges nous quittait le 11 mai 1970, il y a 50 ans

Il était un des fidèles de l’orchestre de Duke Ellington. Le saxophoniste Johnny Hodges nous quittait il y a 50 ans, le 11 mai 1970.

Né en 1907 dans le Massachusetts, c’est Sidney Bechet qui initiera l’adolescent Johnny Hodges au saxophone soprano. Il fera pourtant du saxophone alto son instrument principal. Avec Willie Smith, dont il intègre la formation en 1924, et Benny Carter, Johnny Hodges est un des plus grands saxophoniste alto du middle jazz. C’est en 1928 qu’il rejoint le "Cotton Club Orchestra" de Duke Ellington dont il deviendra le soliste de référence. En 1951, il quitte le grand Duke durant quatre ans pour jouer aux côtés de John Coltrane et Billy strayhorn notamment. Le titre "Things Ain’t What They Used To Be" deviendra récurent dans la playlist des concerts d’Ellington mettant en valeur le talent de Johnny Hodges.