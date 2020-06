Le "Saint Jazz Festival" aura bien lieu à Bruxelles !

Depuis plus de trente ans, le Saint Jazz Festival entame la saison culturelle de Bruxelles. Le festival de jazz bruxellois bien connu confirme les dates des 25 et 26 septembre 2020, toujours à la Jazz Station (qui fêtera le 30 septembre prochain ses 15 ans) et au Botanique . Une 34ème édition placée sous le signe de l’évasion. Le vendredi 25 septembre, la Jazz Station accueillera Nabou , jeune projet de la tromboniste du même nom. Jean-Paul Estiévenart , fraîchement lauréat d’un Octave de la Musique, clôturera la soirée avec son quintet.

Quatre concerts sont programmés au Botanique avec le groupe Yôkaï, The Kaz feat. Lalao, Aleph Quintet (au carrefour culturel entre le monde de la musique orientale d’Afrique du Nord et celui de l’improvisation Jazz) et The Gallands (père et fils).

Une soirée qui mélange jazz, groove, sonorités créoles et orientales : tout pour danser, bouger, s’amuser et voyager en musique.