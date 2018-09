Le sacro-Saint Jazz Festival revient pour une 32e édition

La fin de la période estivale est souvent teintée de jazz dans la capitale bruxelloise. Le Saint-Jazz-ten-Noode Festival reviendra fêter sa 32e édition après une annulation en 2017, ça se passe les 28 et 29 septembre.

Le festival mythique des amateurs de la blue note est né en 1985 à Saint-Josse-ten-Noode, une commune dès lors tournée vers le jazz. Initié dans le cadre des fêtes de la Communauté française, le Saint-Jazz-ten-Noode Festival a vu défiler les plus grands noms de Belgique et d’ailleurs, du jazz traditionnel au plus moderne et mélangé. Toots Thielmans, Philip Catherine, Rhoda Scoot, Melanie de Biaso et bien d’autres ont défilé pour porter les couleurs du jazz.

Alors que les premières éditions avaient lieu en plein air, ce sont désormais à la Jazz Station, l’ancienne gare de la Chaussée de Louvain et au Botanique, la salle de concert de haute qualité, que le Saint-Jazz-ten-Noode Festival fait résonner ses notes douces, swing, groove. La fête du jazz propose des découvertes mais aussi des têtes d’affiche dans un éclectisme joyeux.