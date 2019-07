"Le Roi Lion" : Beyoncé dévoile le clip de "Spirit"

Le clip de la chanson originale que Beyoncé a co-écrite et chantée pour la nouvelle adaptation du "Roi Lion", a été diffusé ce mardi soir aux Etats-Unis en avant-première mondiale, en marge de l'émission "The Lion King: Can You Feel The Love Tonight with Robin Roberts" programmée sur ABC News.

"Le Roi Lion" de Jon Favreau n'est pas encore sorti aux Etats-Unis - les Américains le découvriront le 19 juillet, mais Beyoncé, qui double le personnage de Nala dans la version originale du film, a d'ores et déjà lancé le clip de "Spirit", un titre inédit créé par la star aux côtés d'IIya Salmanzadeh et de Timothy McKenzie. Ce morceau fait également partie d'un nouvel album qu'elle produit, intitulé "The Lion King: The Gift" et attendu dans les bacs ce vendredi. Des artistes africains ont participé au projet et composé des titres.

"Cette chanson est une lettre d'amour à l'Afrique et je voulais travailler avec les meilleurs talents d'Afrique et ne pas seulement utiliser les sons qui en proviennent, a expliqué Beyoncé, interviewée par ABC News. Je voulais que "Spirit" soit authentique, ce qui fait la force de la musique africaine".

"Le Roi Lion" vient de sortir en salles. A noter que dans la version française, Nala sera doublée par la finaliste de la saison quatre de The Voice France, Anne Sila.