Le rappeur français Vald annoncé au festival de Dour le vendredi 12 juillet

Le rappeur Vald vient se rajouter à l'affiche déjà bien remplie du festival de Dour, ont fait savoir mardi les organisateurs. Le Français, qui s'est notamment fait connaître avec ses tubes "Deviens génial" et "Désaccordé", sera de retour l'été prochain après avoir marqué les esprits des festivaliers lors de ses précédents passages sur la plaine douroise.

"Nous sommes heureux et excités de vous annoncer le retour de Vald à Dour ! Tenez-vous prêts, ça va être le feu sur la Last Arena et il nous reste encore plus d'une centaine de noms à vous dévoiler", annonce l'organisation dans un communiqué.

Pseudonyme de Valentin Le Du, Vald sera sur la scène du festival de Dour le vendredi 12 juillet. Souvent décrit comme le nouveau souffle du rap français, Vald a décroché le disque d'or pour son premier album studio, intitulé "Agartha". Il a également été sacré double disque de platine pour son dernier album "XEU" et a créé la surprise en septembre dernier en sortant une nouvelle mixtape "NQNT33".

Récemment acclamé pour ses talents d'acteur dans la série de courts-métrages "JE T'AIM3" où il tient le premier rôle aux côtés de JoeyStarr et Tunisiano, il vient d'être hissé au top 30 des Européens de moins de 30 ans les plus influents du monde, selon le magazine américain Forbes.

Le Dour festival se déroulera du 10 au 14 juillet 2019.