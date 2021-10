Le rappeur et poète Mochélan dévoile son nouvel album au centre culturel l'Eden de Charleroi

Rewind est l’album miroir du retour aux sources d’un homme approchant la quarantaine. En retrouvant le fil de sa destinée et en avançant sereinement vers l’avenir, Mochélan offre dix nouveaux titres à son public. Resté fidèle à son style, l’artiste propose un rap posé , à l’écriture et aux paroles profondes. Mochélan sera accompagné du producteur bruxellois Oldjazz , passionné de hip-hop et habitué des samples depuis toujours.

Ce vendredi 15 octobre, le centre culturel Eden de Charleroi accueillera un enfant du pays, l’artiste Simon Delecosse, aka Mochélan . C’est à l’occasion de sa release party , la sortie de son nouvel album, que le rappeur, poète et acteur carolo revient sur le devant de la scène. Ce nouveau projet, Rewind, vient concrétiser dix ans de carrière et de vie artistique, porté par des mélodies tantôt jazz, tantôt soul, aux rythmiques inspirées du rap français des années 90.

Fer de lance d'une génération qui veut débarrasser Charleroi de ses préjugés et de son image négative, Mochélan s'inscrit dans une démarche de valorisation de sa ville et de son patrimoine. Son titre "Notre Ville" et son spectacle "Nés Poumon Noir", créé en collaboration avec Rémon Jr et Jean-Michel Van Den Eeyden, font office de référence lorsqu'il s'agit de redonner au Pays Noir ses lettres de noblesse.

Informations pratiques

Eden

Boulevard Jacques Bertrand 1-3 - 6000 Charleroi

Réservations obligatoires