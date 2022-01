Le Quatuor Zemlinsky en concert à Tournai le dimanche 30 janvier

Dans le cadre du 20e Festival Européen de Quatuor à cordes “Les Voix intimes” 2021-2022, le Quatuor Zemlinsky – Les Quatre chefs d’œuvre d’Antonin Dvorák- donnera un concert le dimanche 30 janvier à 11h et 16h à la maison de la culture de Tournai. Le Quatuor est vainqueur du Concours international de Quatuor de Bordeaux (2010) ainsi que du Prix du public au Concours international de Quatuor de Londres (2006).

“Ce quatuor joue au niveau le plus élevé de quatre voix qui chantent, respirent et phrasent comme une seule.” (The Strad)