Le prochain album de Gesaffelstein sera disponible le 8 mars

Le DJ et producteur français enrôlera pour l'occasion le groupe Haim ou encore Pharrell Williams précise Pitchfork.com.

Quelques semaines après la sortie de son duo avec le chanteur de RnB The Weeknd "Lost in the Fire", le musicien français en dit plus sur son prochain album à venir ,"Hyperion". Le magazine spécialisé Pitchfork rapporte que le successeur d'"Aleph" sortira le 8 mars prochain.

Composé de dix titres, il accueillera le single avec The Weeknd, "Reset" dévoilé en novembre 2018, mais aussi plusieurs collaborations, dont une avec le trio Haim, ainsi qu'une autre avec le grand Pharrell Williams.

Tracklist d'"Hyperion" :

01-Hyperion

02-Reset

03-Lost in the Fire [ft. the Weeknd]

04-Ever Now

05-Blast Off [ft. Pharrell Williams]

06-So Bad [ft. Haim]

07-Forever [ft. The Hacker & Bronwyn Griffin]

08-Vortex

09-Memora

10-Humanity Gone