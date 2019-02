Le prochain album de Chance The Rapper sortira en juillet

Le rappeur de Chicago sortira le successeur de "Coloring Book" cet été, en juillet plus précisément. Une annonce faite par l'intéressé, via Instagram et Twitter.

Il s'agira du tout premier opus du musicien depuis la sortie en 2016 de "Coloring Book". L'année dernière, Chance The Rapper avait dévoilé plusieurs morceaux comme "My Own Thing", "The Man Who Has Everything" ou encore "Work Out". Il avait été aussi question d'un film musical, "Hope", qui se concentrerait sur un groupe d'adolescents de Chicago, la ville natale du rappeur.

Chance The Rapper sera aussi l'un des jurés de l'émission de Netflix consacrée à la recherche de talents dans le milieu du hip-hop, intitulée "Rhythm + Flow".