Le prochain album d'Offset arrivera le 22 février prochain

C'est sur le compte du label Quality Control que les fans ont appris la nouvelle, via une vidéo annonçant la parution dudit disque. Après quelques plans du rappeur en studio et en concert, les internautes ont d'ailleurs pu découvrir les images de sa compagne Cardi B, en plein accouchement.

Offset sera le dernier membre de Migos a sortir son propre album. Quavo a dévoilé "QUAVO HUNCHO" et Take off "The Last Rocket". Le dernier album de Migos, "Culture II", est sorti en 2018.