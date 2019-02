Le Polar Music Prize au pionnier du hip-hop Grandmaster Flash

"Grandmaster Flash est un expert et un virtuose qui a démontré que les platines et les tables de mixage pouvaient être des instruments de musique", a observé le jury. "Ses aventures aux platines --ses 'Adventures of the Wheels of Steel' (le premier morceau de scratch en 1981, NDLR)-- ont changé le cours de la musique populaire".

Le prix a également distingué cette année la violoniste allemande Anne-Sophie Mutter et la fondation américaine Playing for Change. Les lauréats recevront chacun un million de couronnes suédoises (95.700 euros, 108.000 dollars) lors d'un gala prévu le 11 juin à Stockholm en présence du roi Carl XVI Gustaf.

Grandmaster Flash and the Furious Five a été en 2007 le premier groupe de rap à avoir obtenu l'honneur d'entrer au prestigieux Rock'n Roll Hall of Fame.

Recevoir le Polar Music Prize est "un tel honneur, parce que très souvent dans notre culture ce que nous faisons en tant que DJ est négligé", s'est félicité Grandmaster Flash dans un communiqué.

Parallèlement, Playing for Change a été distingué pour son action d'éducation musicale et artistique auprès des enfants défavorisés dans le monde.

Avec 15 écoles de musique ou programmes d'enseignement musical dans le monde, ce mouvement a "eu un impact sur la vie de plus de 15.000 enfants et des communautés qui les entourent", a souligné le jury. Playing For Change "montre comment la musique peut servir à inspirer, construire des ponts entre les personnes, créer un changement positif et les conditions de la paix".

Anne-Sophie Mutter, quatre fois distinguée par un Grammy Award, a également été récompensée. "Depuis plus de 40 ans, la violoniste allemande a transporté le public dans le monde entier grâce à sa virtuosité et son étonnante clarté", a noté le jury.

"Avec son Stradivarius sous le menton, Anne-Sophie Mutter ne se contente pas d'être une musicienne passionnée et qui prend des risques --c'est également une conteuse d'histoires". La musicienne anime aussi deux organisations de soutien aux jeunes musiciens.

Le Polar Music Prize a été créé en 1989 par le défunt Stig Anderson, connu pour avoir été le manager du groupe suédois ABBA, et il récompense chaque année deux ou trois lauréats.

Le prix se donne pour objectif de "briser les frontières musicales en réunissant les gens venus des différents mondes de la musique". Il avait distingué l'an dernier l'Institut national afghan de musique (Anim) et le groupe californien de heavy metal Metallica, après Sting et Wayne Shorter aussi bien que Bob Dylan et Isaac Stern, Renée Fleming et Pink Floyd ou Pierre Boulez et Joni Mitchell.